Радий Хабиров принял участие в 23-м заседании Госсобрания Башкирии

Расходная часть бюджета республики в этом году увеличится ещё почти на 6 миллиардов рублей. Проект закона о внесении изменений в главный финансовый документ региона рассмотрели сегодня башкирские парламентарии. В работе 23-го заседания Госсобрания Башкортостана участие принял и глава республики. Какие заявления сделал Радий Хабиров и что обсуждали депутаты?
23-е заседание Госсобрания республики началось с отчёта Правительства Башкортостана о результатах приватизации госимущества за 2024 год. Сразу после этого парламентарии обсудили исполнение главного финансового документа региона в прошедшем году и рассмотрели изменения в бюджет на 2025-й.
Дефицит бюджета в итоге увеличится почти на 6 миллиардов рублей. При этом республика сохраняет высокий уровень долговой устойчивости, и все социальные обязательства будут выполняться в полном объеме. Сохранят свое финансирование и профессиональные спортивные команды региона. Об этом на заседании заявил глава республики.
А вот законопроект о внесении изменений и дополнений в Конституцию республики касался уже самого Радия Хабирова. Парламентарии поддержали документ, по которому глава региона получит право объявлять выговор или отстранять от должности глав муниципалитетов в порядке, установленном федеральным законодательством.
Еще один законопроект, который рассмотрели депутаты, затрагивал интересы военкоров. Представителей СМИ, работающих в зоне боевых действий, хотят обеспечить мерами господдержки.
В Уфе начали внедрять систему платных муниципальных парковок. В связи с этим правительство региона недавно внесло законопроект, устанавливающий административную ответственность в случае неоплаты за пользование такими парковками. Как раз сегодня рассмотрели законопроект, определяющий сумму штрафа. На сегодняшний день в Уфе на девяти улицах центральной части города организованы платные стоянки. Первые 20 минут они будут работать бесплатно, как и в выходные, праздничные дни, а также в ночное время. Платить не придётся и льготным категориям граждан.
Всего в повестке дня 23-го заседания значилось более 40 вопросов. Большинство из них были связаны с рассмотрением законопроектов. А в самом начале депутаты приняли участие в открытии выставки «Свои герои». Экспозиция с изображением героев специальной военной операции разместилась в фойе второго этажа здания Госсобрания.