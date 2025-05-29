Радий Хабиров принял участие в 23-м заседании Госсобрания Башкирии

Расходная часть бюджета республики в этом году увеличится ещё почти на 6 миллиардов рублей. Проект закона о внесении изменений в главный финансовый документ региона рассмотрели сегодня башкирские парламентарии. В работе 23-го заседания Госсобрания Башкортостана участие принял и глава республики. Какие заявления сделал Радий Хабиров и что обсуждали депутаты?

23-е заседание Госсобрания республики началось с отчёта Правительства Башкортостана о результатах приватизации госимущества за 2024 год. Сразу после этого парламентарии обсудили исполнение главного финансового документа региона в прошедшем году и рассмотрели изменения в бюджет на 2025-й.

Дефицит бюджета в итоге увеличится почти на 6 миллиардов рублей. При этом республика сохраняет высокий уровень долговой устойчивости, и все социальные обязательства будут выполняться в полном объеме. Сохранят свое финансирование и профессиональные спортивные команды региона. Об этом на заседании заявил глава республики.

А вот законопроект о внесении изменений и дополнений в Конституцию республики касался уже самого Радия Хабирова. Парламентарии поддержали документ, по которому глава региона получит право объявлять выговор или отстранять от должности глав муниципалитетов в порядке, установленном федеральным законодательством.

Еще один законопроект, который рассмотрели депутаты, затрагивал интересы военкоров. Представителей СМИ, работающих в зоне боевых действий, хотят обеспечить мерами господдержки.

В Уфе начали внедрять систему платных муниципальных парковок. В связи с этим правительство региона недавно внесло законопроект, устанавливающий административную ответственность в случае неоплаты за пользование такими парковками. Как раз сегодня рассмотрели законопроект, определяющий сумму штрафа. На сегодняшний день в Уфе на девяти улицах центральной части города организованы платные стоянки. Первые 20 минут они будут работать бесплатно, как и в выходные, праздничные дни, а также в ночное время. Платить не придётся и льготным категориям граждан.