В Башкирию вернулся отряд полицейских после служебной командировки

Башкирские полицейские вернулись домой. Сводный отряд МВД республики прибыл из служебной командировки с Северного Кавказа. На площади перед Конгресс-холлом «Торатау» их встретили родные и близкие, а также руководство МВД региона.

Прибывшим сотрудникам выразили благодарность за добросовестную службу и вручили заслуженные награды. После заслуженного отдыха полицейские вновь приступят к своим ежедневным обязанностям уже в родных отделах полиции. А им на смену уже заступил новый сводный отряд из Башкортостана, который в течение шести месяцев будет нести службу вдали от дома.