Под Уфой мужчина задавил 11-летнего велосипедиста

В деревне Шамонино зафиксировали смертельное дорожно-транспортное происшествие. Подробности инцидента рассказали в прокуратуре Башкирии.
29 мая около часу дня на улице Луговой мужчина на «Киа Спектра» допустил наезд на 11-летнего мальчика, который ехал по обочине на велосипеде. Машина с ребёнком на капоте съехала в кювет. Мальчика отбросило, что привело к его смерти.
Известно, что мальчик приехал в гости к родственникам из Баймакского района. Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал прокурор Уфимского района. Надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин случившегося, а также принятие процессуального решения по данному факту.
Фото: прокуратура РБ.