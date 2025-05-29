Под Уфой мужчина задавил 11-летнего велосипедиста

29 мая около часу дня на улице Луговой мужчина на «Киа Спектра» допустил наезд на 11-летнего мальчика, который ехал по обочине на велосипеде. Машина с ребёнком на капоте съехала в кювет. Мальчика отбросило, что привело к его смерти.