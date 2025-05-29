Врачи Уфы спасли женщину с горой камней внутри

В Уфе врачи помогли пациентке с флегмонозным холециститом. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Женщина долго страдала от желчекаменной болезни. После употребления жирной пищи у неё начался приступ боли. Пациентка приняла таблетки, но они не помогли. Женщину срочно госпитализировали. На УЗИ врачи выявили гнойное воспаление желчного пузыря и множество камней внутри.