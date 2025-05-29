Радий Хабиров встретился с учителями ОБЗР в парке «Патриот»

Радий Хабиров сегодня встретился с учителями, преподающими «Основы безопасности и защиты Родины». Встреча прошла в парке «Патриот» в Чишминском районе. Почти 250 учителей из разных уголков региона смогли задать интересующие вопросы или поделиться идеями, как сделать обучение их предмета еще эффективнее.

Сейчас на вас очень большая нагрузка, вы, с одной стороны, должны правильно обучить автомат разбирать, а с другой стороны, вы должны научить ориентироваться в информационном пространстве, как спасаться от киберугроз. Это очень современная история. Вы даёте детям то, что им действительно может пригодиться.

Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» ввели с 1 сентября 2024 года. По сути, это тот же самый курс ОБЖ, только более расширенный. Детей учат быть не только патриотами своей страны, еще формируют жизненно важные навыки безопасности. Обновленный курс учит оказывать первую помощь, вести себя в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера или при возникновении военной угрозы. Предмет изучается по одному часу в неделю с 8 по 11 класс.