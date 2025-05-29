Радий Хабиров одобрил новые инвестпроекты в нескольких сферах

На «Инвестчасе» одобрили новые проекты в сельском хозяйстве, здравоохранении и сфере услуг. Сегодня Радий Хабиров провёл очередное заседание Инвестиционного комитета региона. На заседании рассмотрели проект строительства в Ишимбайском районе фермы-сыроварни, которая позволит создать 35 новых рабочих мест. В создание животноводческого комплекса вложат порядка 245 млн рублей.

Инвестиционный комитет республики присвоил проекту статус приоритетного. Предпринимателю также окажут содействие в оформлении земельных участков и возместят часть затрат на приобретение племенного скота.

Одобрили проект строительства в Уфе многофункциональной станции для обслуживания пассажирских авиаперевозок. Инициатива направлена на развитие транспортной инфраструктуры в Октябрьском районе столицы.

Инвесткомитет Башкортостана утвердил проект строительства медицинской клиники в Октябрьском для жителей города и близлежащих населённых пунктов. Инвестор планирует направить 57 млн рублей на возведение трёхэтажного здания площадью более 300 кв. м, а также закупку оборудования.

Также сегодня на совещании руководитель региона отметил многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса генерального директора организации «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» Айдара Абузярова. Их компания успешно реализует на территории республики инвестпрограмму по развитию сети современных автозаправочных станций.