Стало известно, сколько пляжей готовятся к открытию в Башкирии

Столбики термометров поднимутся до 30 градусов, но купаться пока запрещено. Этим летом в Башкортостане заработают 192 официальных пляжа на территории 63 муниципалитетов — подготовка идет полным ходом. В Уфе 1 июня купальный сезон стартует только на пляжах, расположенных на озёрах.