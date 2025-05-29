В Уфе выступил уникальный танцевальный коллектив «Шанс»

В Уфе на «Самауырлы ритайым» выступили солнечные ребята. Так называют людей с синдромом Дауна. Но диагноз не мешает им заниматься творчеством. Их большое желание вылилось в создание единственного подобного в республике танцевального коллектива «Шанс». Четыре месяца они репетировали вместе с ансамблем «Ирандек» Уфимского университета науки и технологий.