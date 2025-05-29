В Уфе выступил уникальный танцевальный коллектив «Шанс»

В Уфе на «Самауырлы ритайым» выступили солнечные ребята. Так называют людей с синдромом Дауна. Но диагноз не мешает им заниматься творчеством. Их большое желание вылилось в создание единственного подобного в республике танцевального коллектива «Шанс». Четыре месяца они репетировали вместе с ансамблем «Ирандек» Уфимского университета науки и технологий.
Свой номер они презентовали на «Самауырлы ритайым». Мероприятие традиционно прошло на набережной реки Белой. А удалось это всё благодаря проекту «Танцуй, живи, твори!», организованному на грант Росмолодёжи. В рамках него с ребятами также занималась психолог-педагог, для них проводили арт-терапию.