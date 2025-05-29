В Уфе состоялся гала-финал соревнований по спортивной борьбе

В Уфе состоялся гала-финал республиканских соревнований по спортивной борьбе. В нём приняли участие около 200 атлетов из восьми городов и семи районов Башкортостана. Помимо представителей нашего региона, свои поединки провели представители Оренбургской области и Республики Чувашия. Спортсмены соревновались в двух дисциплинах: панкратион традиционный и классический.
В октагоне прошли 10 поединков среди мужчин, женщин, юношей и девушек. 15 победителей и финалистов получили фирменные костюмы Федерации панкратиона Башкортостана. Также выявили лучших в номинациях «За волю к победе», «За лучшую технику» и «Лучший боец среди девочек».