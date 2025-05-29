В Уфе состоялся гала-финал соревнований по спортивной борьбе

Недавно у нас проходило первенство России, в начале мая. Ребята отлично выступили, восстановились. Мы решили сделать гала-бои, бои за пояса, сделать праздник для наших спортсменов. Высочайшая конкуренция, мощные поединки. Ну и вы сами видите, как спортсмены рады получить пояса, получить свои награды.

Радмир Хайруллин, президент федерации панкратиона Республики Башкортостан