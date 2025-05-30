В Уфе стартует книжный фестиваль «Китап-Байрам»

Три дня творческих встреч с писателями и представителями современного искусства, литературных чтений, конкурсов и мастер-классов. В Уфе сегодня стартует третий масштабный книжный фестиваль «Китап-Байрам», в котором примут участие представители четырех стран: Казахстана, Беларуси, Киргизии и Ирана.

Свои книги представят свыше 400 участников, среди которых около 100 издательств из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и порядка 18 областей и республик России. Все мероприятия будут проходить ежедневно с 10:00 до 22:00 на трех площадках, включая главную сцену на Советской площади, малую – возле института искусств им. З. Исмагилова и Акмуллинскую сцену перед БГПУ им. М. Акмуллы. В финале каждого дня ожидается показ отечественных кинофильмов.