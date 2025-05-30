В Уфе выявили лучшего штукатура

В Уфе на базе Башкирского архитектурно-строительного колледжа прошел региональный этап национального конкурса профмастерства «Строймастер» в номинации «Лучший штукатур». В конкурсе завилось 15 участников, среди которых были как профессионалы, так и студенты.
На одной площадке встретились подрядчики, производители, эксперты. Организаторами мероприятия выступили Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан и другие предприятия. В рамках мероприятия прошел круглый стол «Современные способы достижения и подтверждения качества строительных работ и продукции».