Жителей Уфы предупреждают о перекрытиях дорог в день велопробега

В Уфе в День 1000 велосипедистов перекроют улицы. В первый летний день в столице Башкортостана пройдет городской велопробег, участниками которого станут порядка 30 тысяч человек.

10-километровый маршрут охватит центральные улицы, начиная с площади им. Ленина до Телецентра. Будут перекрыты несколько участков улиц, изменится и схема движения транспорта. Так, с 6 вечера 31 мая на 24 часа перекроют часть ул. Заки Валиди, 1 июня с 6 до половины двенадцатого утра – проспект Октября от Северного до Южного проезда, а с 7 утра до 11:30 – от Южного проезда до ул. 50-летия Октября. Также 1 июня с 9 до часу дня – по маршруту велопарада согласно схеме.