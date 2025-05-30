В Хайбуллинском районе прошли «Президентские спортивные игры»

В Хайбуллинском районе прошел муниципальный этап всероссийских соревнований школьников «Президентские спортивные игры». Это одни из самых массовых состязаний, которые проходят ежегодно по всей России.

Более 70 учеников 7, 8 и 10 классов проходили такие испытания, как бег, прыжки в длину с места, отжимания, подтягивания и многое другое. Каждый стремился показать лучшие результаты.