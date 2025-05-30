В Уфе водитель иномарки сбил школьника на «зебре»

В Уфе 87-летний водитель сбил подростка на пешеходном переходе. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Накануне вечером мужчина за рулем «Киа Венга», следуя по улице Октябрьской революции, наехал на 14-летнего школьника, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП подросток получил травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили домой под присмотром родителей.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят расследование причин и обстоятельств произошедшего.