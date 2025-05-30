В Уфе презентовали книгу, посвященную 80-летию Великой Победы

«Сила духа народа-победителя. Завещание потомкам». В Уфе прошла презентация книги, посвященной 80-летию Победы. В ней собраны истории со всех уголков страны, в том числе и из нашей республики.

Это рассказы, которыми поделились семьи или вычитанные из фронтовых писем. Сбор материала для издания проходил в течение года. Книгу передали в музеи, библиотеки и учебные заведения города. Поступивших историй было очень много, ведь герой Великой Отечественной войны был или есть почти в каждой семье страны.