В Уфе продолжаются соревнования по фехтованию на колясках

В Уфе продолжаются международные соревнования по фехтованию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Уже завершились личные состязания. Накануне сильнейших выявляли саблистки.

Второе и третье место на пьедестале завоевали представительницы республики Ильмира Салимова и Светлана Сапожникова. У мужчин в финале за золото боролись сразу два башкирских фехтовальщика. В итоге золото у Тимура Хаматшина, серебро у Альберта Камалова. Впереди командные соревнования рапиристов, шпажистов и саблистов.