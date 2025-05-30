В Башкирии прошёл V чемпионат по стрельбе из традиционного лука

В Баймакском районе прошли соревнования среди лучников. Более 60 участников со всех районов республики собрал пятый открытый чемпионат Башкортостана по стрельбе из традиционного лука.
Специально для соревнований была разработана единая мишень «Кумбаз», в которую участники стреляли с расстояния 50 метров. Она же дала возможность присваивать спортсменам разряды и присуждать им квалификации.
Мероприятие посвятили памяти Куряй-батыра. Победителями среди мужчин стал Тимур Уметбаев из Баймакского района, среди женщин – Алия Ишмуратова из Бурзянского.