В Башкирии прошёл V чемпионат по стрельбе из традиционного лука

В Баймакском районе прошли соревнования среди лучников. Более 60 участников со всех районов республики собрал пятый открытый чемпионат Башкортостана по стрельбе из традиционного лука.

Специально для соревнований была разработана единая мишень «Кумбаз», в которую участники стреляли с расстояния 50 метров. Она же дала возможность присваивать спортсменам разряды и присуждать им квалификации.