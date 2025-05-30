В Башкирии осудили экс-главврача за превышение полномочий

По его указанию, сотрудникам больницы начислялись дополнительные выплаты стимулирующего характера, а часть этих денег он брал себе за покровительство и попустительство на службе. Общая сумма полученных им средств достигла почти 2 млн рублей.

Мужчина признал свою вину. В рамках дела у него арестовали квартиры в Уфе и автомобиль. Суд назначил ему 7 лет 10 месяцев условного заключения с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, ему запретили в течение 6 лет занимать руководящие должности в сфере медицины. Также было принято решение о конфискации имущества в доход государства.