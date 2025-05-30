В Башкирии на «Китап-Байраме» организуют площадки для детей

На Международной книжной ярмарке «Китап-Байрам» с 30 мая по 1 июня будут организованы площадки для детей.
Одним из главных событий станет XIII Фестиваль детской познавательной, развивающей и прикладной литературы «Читай! Умей! Живи ярко!», который пройдет в шатре номер 7 на Советской площади.
В рамках фестиваля планируется провести мастер-классы по пластинографии и скрапбукингу. Ребята смогут создавать ватные игрушки, народные куклы, аппликации, рисовать, шить из фетра и пробовать свои силы в декупаже. В то же время родители, педагоги и библиотекари смогут познакомиться с методическими материалами от авторов книг из Москвы, Рязани, Курска, Уфы, Нефтекамска и Салавата.
На «Китап-Байраме» весь день будут работать фудкорты. «Вкусная улица» протянется вдоль улицы Советской от перекрестка с улицей Валиди до перекрестка с улицей Пушкина.
Дополнительную информацию о мероприятиях, запланированных в рамках книжного праздника, можно найти на официальном сайте.
Фото: Китап-Байрам, Vk