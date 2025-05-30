В Башкирии на «Китап-Байраме» организуют площадки для детей

В рамках фестиваля планируется провести мастер-классы по пластинографии и скрапбукингу. Ребята смогут создавать ватные игрушки, народные куклы, аппликации, рисовать, шить из фетра и пробовать свои силы в декупаже. В то же время родители, педагоги и библиотекари смогут познакомиться с методическими материалами от авторов книг из Москвы, Рязани, Курска, Уфы, Нефтекамска и Салавата.