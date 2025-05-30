В Уфе состоялось открытие Дома писателей Башкортостана

30 мая в Уфе состоялось открытие обновленного Дома писателей Башкортостана. Торжественное мероприятие прошло в рамках III Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам».
К ремонту Дома писателей приступили в сентябре 2024 года по поручению Главы Башкирии. Как отмечает ИА «Башинформ», строители обновили кровлю, укрепили фундамент, сделали его гидроизоляцию, отремонтировали отмостку, очистили и покрасили фасады, а также восстановили архитектурно-художественные элементы согласно историческому облику здания.
За последние три года на поддержку и развитие Союза писателей РБ направлено более 25 млн рублей. Также в рамках открытия Радий Хабиров вручил государственные награды республики.
Жителей республики с торжественным событием поздравил президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Радий Хабиров и Сергей Степашин осмотрели обновленный Дом писателей, посетили литературную гостиную и выставочный зал.
Союз писателей размещен в объекте культурного наследия — Доме купца Поликарпова на улице Коммунистической. Исторический особняк является жемчужиной старой Уфы. Теперь здесь разместятся большой конференц-зал, кинозал, выставочное пространство, литературное кафе, библиотека. Рядом со зданием появился литературный сквер «Уфимские липы». Он является данью памяти народному поэту республики Назару Наджми, который, работая именно в этом здании и глядя на деревья, растущие возле окна его кабинета, сочинил текст знаменитой песни «Өфө йүкәләре» («Уфимские липы») — неофициального гимна столицы Башкортостана.
Фото: bashinform.ru