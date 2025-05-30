В Уфе состоялось открытие Дома писателей Башкортостана

Союз писателей размещен в объекте культурного наследия — Доме купца Поликарпова на улице Коммунистической. Исторический особняк является жемчужиной старой Уфы. Теперь здесь разместятся большой конференц-зал, кинозал, выставочное пространство, литературное кафе, библиотека. Рядом со зданием появился литературный сквер «Уфимские липы». Он является данью памяти народному поэту республики Назару Наджми, который, работая именно в этом здании и глядя на деревья, растущие возле окна его кабинета, сочинил текст знаменитой песни «Өфө йүкәләре» («Уфимские липы») — неофициального гимна столицы Башкортостана.