В Башкирии дикие звери загрызли 70 курочек

В Бакалинском районе хищные звери напали на домашние хозяйства. На животных пожаловались жители села Новоиликово.
Как сообщили очевидцы, на кур могли напасть лисы и хорьки. У одной семьи погибли 70 кур. Теряют птиц и другие жители села – у некоторых сельчан загрызли 10 голов, у других – 8.
В министерстве природопользования и экологии подчеркнули, что для предотвращения подобных нападений, домашняя птица должна содержаться в непроницаемых для диких животных помещениях, желательно, в клетках, что соответствует требованиям законодательства РБ об упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, а также предотвратит заражение домашней птицы опасными инфекционными заболеваниями такими, как грипп птиц.
Фото: соцсети.