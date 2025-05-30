В Башкирии дикие звери загрызли 70 курочек

В министерстве природопользования и экологии подчеркнули, что для предотвращения подобных нападений, домашняя птица должна содержаться в непроницаемых для диких животных помещениях, желательно, в клетках, что соответствует требованиям законодательства РБ об упорядочении выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, а также предотвратит заражение домашней птицы опасными инфекционными заболеваниями такими, как грипп птиц.