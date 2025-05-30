В Уфе пассажирка выпала из автобуса

27 мая на остановке «Улица Новомостовая» водитель при высадке пассажиров внезапно начал движение с отрытыми дверями, а после резко затормозил. В результате одна пассажирка выпала из салона, а вторая получила травму лица. Водитель при этом продолжил движение.