Радий Хабиров: «Книга – это наш путеводитель»

Сегодня в Уфе открылась третья международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». Глава Башкортостана передал музейному фонду республики на хранение копию книги с факсимильным машинописным текстом на башкирском языке эпоса «Урал-Батыр».

Радий Хабиров отметил, что регион является одним из самых читающих в России. Всего же на территории Советской площади столицы разместились десятки палаток. Издательства из разных уголков России и стран ближнего зарубежья представили множество книг. Отдельные экспозиции посвящены специальной военной операции.

Когда мы придумывали эту историю, всегда задавали вопрос: чего мы хотим, чего мы добиваемся? Мы хотим, чтобы выпускались и творились прекрасные стихи, произведения, поэмы, повести, романы. И мы хотели, чтобы наши дети читали их, потому что, действительно, книга – это лучший друг, книга – это кладезь знаний, это основа нравственности, это наш путеводитель.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Волна
БАШКОРТТАР-БСТ