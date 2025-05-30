Радий Хабиров: «Книга – это наш путеводитель»

Когда мы придумывали эту историю, всегда задавали вопрос: чего мы хотим, чего мы добиваемся? Мы хотим, чтобы выпускались и творились прекрасные стихи, произведения, поэмы, повести, романы. И мы хотели, чтобы наши дети читали их, потому что, действительно, книга – это лучший друг, книга – это кладезь знаний, это основа нравственности, это наш путеводитель.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан