Радий Хабиров: «Книга – это наш путеводитель»

Сегодня в Уфе открылась третья международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». Глава Башкортостана передал музейному фонду республики на хранение копию книги с факсимильным машинописным текстом на башкирском языке эпоса «Урал-Батыр».
Радий Хабиров отметил, что регион является одним из самых читающих в России. Всего же на территории Советской площади столицы разместились десятки палаток. Издательства из разных уголков России и стран ближнего зарубежья представили множество книг. Отдельные экспозиции посвящены специальной военной операции.