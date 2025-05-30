Башкирия будет сотрудничать с Российским обществом «Знание»

Башкортостан и Российское общество «Знание» заключили соглашение в сфере просветительской деятельности. Документ определяет основные направления совместной работы для повышения интеллектуального, образовательного и культурного потенциала жителей республики и страны.

По данным пресс-службы Главы Башкортостана, реализация соглашения будет способствовать развитию лекторских сообществ, вовлечению талантливых молодых специалистов в просветительскую работу. Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль поблагодарил Радия Хабирова за вклад в развитие регионального отделения. В частности, он отметил, что в конкурсе родительских инициатив республика с 74 проектами стала лидером по числу победителей второго сезона. Башкортостан, по его словам, – один из передовых регионов в реализации просветительской миссии.

Башкортостан сегодня – один из передовых регионов по реализации нашей просветительской миссии. Мы видим огромный потенциал для дальнейшего масштабирования инициатив, создания новых уникальных форматов, которые будут востребованы у людей. Благодарю вас, Радий Фаритович, за личное внимание к деятельности Общества «Знание». Уверен, что вместе нам удастся достичь больших результатов.

Максим Древаль, генеральный директор Российского общества «Знание»

Наша задача – сделать так, чтобы «Знание», действительно, звучало. Мы работаем в данном направлении. Общество «Знание» – это крепкие лекторы и организованная работа.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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