Башкирия будет сотрудничать с Российским обществом «Знание»

Башкортостан и Российское общество «Знание» заключили соглашение в сфере просветительской деятельности. Документ определяет основные направления совместной работы для повышения интеллектуального, образовательного и культурного потенциала жителей республики и страны.

По данным пресс-службы Главы Башкортостана, реализация соглашения будет способствовать развитию лекторских сообществ, вовлечению талантливых молодых специалистов в просветительскую работу. Гендиректор общества «Знание» Максим Древаль поблагодарил Радия Хабирова за вклад в развитие регионального отделения. В частности, он отметил, что в конкурсе родительских инициатив республика с 74 проектами стала лидером по числу победителей второго сезона. Башкортостан, по его словам, – один из передовых регионов в реализации просветительской миссии.