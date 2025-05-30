Радий Хабиров провел встречу с председателем РО Ассоциации ветеранов СВО

Глава Башкортостана отметил необходимость вовлечения ветеранов СВО в развитие адаптивного спорта. Об этом он сказал на встрече с председателем регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО Оскаром Ситдиковым. Уроженец Белорецкого района выполнял задачи специальной военной операции с 24 февраля 2022 года по 25 мая 2024 года. Удостоен орденов Мужества и генерала Шаймуратова, а также медали «За отвагу».

В июле прошлого года военнослужащий стал участником президентской кадровой программы «Время героев». Он проходит стажировку в администрации Главы Башкортостана под наставничеством руководителя региона. Оскар Ситдиков поблагодарил Радия Хабирова за решение создать в Башкортостане региональное отделение Ассоциации ветеранов и отметил, что организация позволяет вовлекать вернувшихся в регион участников СВО в общественную жизнь республики, содействовать воспитанию подрастающего поколения.