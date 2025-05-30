В мэрии Уфы рассказали, кто может не платить за парковку

В уфимской мэрии объяснили, кто и как может получить освобождение от оплаты парковок в центре города. Плата за стоянку вводится с 27 июня. А со второго числа граждане могут начать подавать документы на вступление в реестр льготников.

Безвозмездно пользоваться парковками могут ветераны ВОВ и боевых действий, водители с инвалидностью 1, 2 и 3 групп или управляющие автомобилем со знаком «инвалид», приёмные семьи и опекуны, многодетные, владельцы электрокаров. Для всех остальных стоимость одного часа стоянки составит 40 рублей. В дальнейшем возможно изменение цены. Задача, объясняют в уфимской администрации, – обеспечить определенное количество свободных парковочных мест на постоянной основе.