В Уфе стартовала социальная кампания «Не рули, малай!»

В Уфе дали старт социальной кампании «Не рули, малай!». Проект направлен на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей-водителей. В 2025 году заметно увеличилось количество ДТП несовершеннолетними за рулем. Данной категорией участников дорожного движения совершено семь ДТП.

Число задержанных правонарушителей растет, подростки продолжают садиться за руль мототранспорта и автомобилей. В текущем году сотрудниками Госавтоинспекции привлечено к ответственности 495 детей и подростков.