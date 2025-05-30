В Башкирии ежегодно будут отмечать День эпоса «Урал-батыр»

В Башкирии отдельным указом установлен День эпоса «Урал-батыр», который будут отмечать ежегодно 8 июня. Соответствующий документ подписал Глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото №1 - В Башкирии ежегодно будут отмечать День эпоса «Урал-батыр»

За разработку и утверждение плана мероприятий будет отвечать Правительство Башкирии. Кабинет министров также должен в ближайшее время определить необходимые источники финансирования проводимых мероприятий.

К слову, праздник будут отмечать и на муниципальном уровне — городам и районам поручено реализовать мероприятия, которые будут направлены на популяризацию эпоса.

Волна
Акции БСТ