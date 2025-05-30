В Уфе прошло выездное заседание правления Российского книжного союза

По количеству читающих, библиотек и книжных магазинов Башкортостан занимает лидирующие позиции в стране. Сергей Степашин высоко оценил проводимую в нашей республике работу по популяризации книги.
Во второй половине дня состоялось заседание правления Российского книжного союза, участие в работе которого принял и глава Башкортостана. В центре внимания были вопросы увеличения мер поддержки библиотек республики, совершенствования законодательства в сфере книгоиздания.
Между Башкортостаном и Российским книжным союзом было подписано соглашение о сотрудничестве. Что должно дать еще больший толчок развитию книгочтения и отрасли. Наша республика и так в прошлом году получила статус «Литературного флагмана России-2024».