В Уфе прошло выездное заседание правления Российского книжного союза

Мы создали крупнейшую сеть общедоступных библиотек. Это тоже наша гордость. Мы очень бережно и старательно относимся к этой задаче. У нас более 1,5 тысячи библиотек, а каждая пятая – модельная. По числу сельских библиотек нового поколения Башкортостан является лидером в стране.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан