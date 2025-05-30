В Уфе прошло выездное заседание правления Российского книжного союза

По количеству читающих, библиотек и книжных магазинов Башкортостан занимает лидирующие позиции в стране. Сергей Степашин высоко оценил проводимую в нашей республике работу по популяризации книги.

Во второй половине дня состоялось заседание правления Российского книжного союза, участие в работе которого принял и глава Башкортостана. В центре внимания были вопросы увеличения мер поддержки библиотек республики, совершенствования законодательства в сфере книгоиздания.

Мы создали крупнейшую сеть общедоступных библиотек. Это тоже наша гордость. Мы очень бережно и старательно относимся к этой задаче. У нас более 1,5 тысячи библиотек, а каждая пятая – модельная. По числу сельских библиотек нового поколения Башкортостан является лидером в стране.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Между Башкортостаном и Российским книжным союзом было подписано соглашение о сотрудничестве. Что должно дать еще больший толчок развитию книгочтения и отрасли. Наша республика и так в прошлом году получила статус «Литературного флагмана России-2024».

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