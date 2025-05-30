Радий Хабиров и гости ярмарки «Китап-Байрам» почтили память героев Башкирии

Радий Хабиров и почётные гости книжной ярмарки «Китап-байрам» возложили цветы к памятнику Минигали Шаймуратова. В церемонии приняли участие президент Российского книжного союза Сергей Степашин и Митрополит Калужский и Боровской Климент.

Дань памяти и уважения всем жителям Башкортостана, павшим в боях за Родину, выразили также сенатор Лилия Гумерова, гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль, президент Ассоциации книгоиздателей страны Константин Чеченев и участник СВО, поэт Сергей Лобанов. Возложили сегодня почетные гости цветы и к памятнику первому президенту Башкортостана Муртазе Рахимову.