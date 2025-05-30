Бойцы батальона Зорина из Башкирии получили награды за героизм в зоне СВО

Танковый батальон имени Сергея Зорина, прославленный в боях, вновь оказался на острие атаки. На Краснолиманском направлении наша бригада заняла выгодный рубеж и дерзкой атакой сломила вражеское сопротивление. Уничтожен опорный пункт ВСУ, в котором скрывались и были ликвидированы порядка 40 боевиков. За высокую результативность башкирским танкистам были вручены государственные награды.
Раздался оглушительный взрыв. Танковый снаряд, выпущенный из жерла стальной машины наших бойцов, пробил брешь в кирпичной кладке здания, превращённого в укреплённый пункт врага.
За проявленный героизм и мужество при исполнении воинского долга танкисты батальона Зорина представлены к государственным наградам. Орден и медали имени Минигали Шаймуратова им вручил советник главы Республики Башкортостан Алик Камалетдинов.
Танк — самый защищённый вид сухопутной техники, что отнюдь не означает, что он неуязвим. Тактика боя меняется из месяца в месяц, приходится адаптироваться к современному ведению боевых действий, в том числе к защите от дронов.
В дополнение к динамической защите и РЭБам сейчас наши танкисты придумали вот такое вот новшество, так называемые волосы, они позволяют защитить от прямого попадания дрона и сохранить жизнь экипажа. Российские танкисты демонстрируют несгибаемый боевой настрой и настойчивость в достижении поставленных целей в зоне СВО.