Бойцы батальона Зорина из Башкирии получили награды за героизм в зоне СВО

Танковый батальон имени Сергея Зорина, прославленный в боях, вновь оказался на острие атаки. На Краснолиманском направлении наша бригада заняла выгодный рубеж и дерзкой атакой сломила вражеское сопротивление. Уничтожен опорный пункт ВСУ, в котором скрывались и были ликвидированы порядка 40 боевиков. За высокую результативность башкирским танкистам были вручены государственные награды.

Раздался оглушительный взрыв. Танковый снаряд, выпущенный из жерла стальной машины наших бойцов, пробил брешь в кирпичной кладке здания, превращённого в укреплённый пункт врага.

За наш башкирский батальон, ребята справляются, достойно выполняют задачи, чтобы они были от и до выполнены, никто назад не отступает, и при ранениях никогда друг друга не бросает. позывной «Гуран», танкист батальона им. С. Зорина

За проявленный героизм и мужество при исполнении воинского долга танкисты батальона Зорина представлены к государственным наградам. Орден и медали имени Минигали Шаймуратова им вручил советник главы Республики Башкортостан Алик Камалетдинов.

Обстановка на ЛБС сложная, но мы с этой обстановкой справляемся, потому что противник массово работает с дронами, мы нашли против этих дронов и беспилотных летательных аппаратов применение, с этим боремся. Никогда полк «Башкортостан» не уходил назад, он только шёл вперёд, и мы всегда будем впереди. Полк «Башкортостан» — алга! позывной «Каддафи», заместитель командира — начальник штаба танкового батальона имени С. Зорина 31-го мотострелкового полка «Башкортостан»

Танк — самый защищённый вид сухопутной техники, что отнюдь не означает, что он неуязвим. Тактика боя меняется из месяца в месяц, приходится адаптироваться к современному ведению боевых действий, в том числе к защите от дронов.

Постоянно что-то модернизируем, что-то привносим, здесь враг не стоит на месте, постоянно развивается, и нам приходится что-то новое внедрять и выдумывать. позывной «Гуран», танкист батальона им. С. Зорина