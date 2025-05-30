Геологоразведку в Абзелиловском районе Башкирии взяли под общественный контроль

Геологоразведку в Абзелиловском районе взяли под общественный контроль. В муниципалитете прошло первое заседание Наблюдательного совета при Минэкологии Башкортостана. В его состав вошли местные жители: ветераны, предприниматели, фермеры, пенсионеры, а также ученые УФИЦ РАН. Главная тема повестки — реализация инвестпроекта по добыче меди.

Прозрачность на всех этапах реализации будущего инвестпроекта — от геологоразведки до возможной разработки. Вот главная цель создания наблюдательного совета. По сути, это посредник между предприятием и жителями. И именно в интересах последних должна заключаться его работа.

У нас наблюдательный совет состоит из представителей науки, общественности, неравнодушных граждан, депутатов. Такой разноплановый состав позволит нам объективно оценить деятельность ООО «Салаватское». Данил Шарафутдинов, первый заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан

На совещании подробно обсуждались вопросы, связанные с сохранением экологии, животного и растительного мира, а также чистотой питьевой воды.

Тяжело развеивать слухи, когда люди говорят: «Исчезнет вода» и т. д., а им объясняют, что в технологическом цехе не предусмотрен сброс технической воды. Замкнутый цикл будет. Но люди не верят. Это неве.рие трудно преодолет. Василий Мартыненко, руководитель Уфимского федерального исследовательского центра РАН, доктор биологических наук

Именно поэтому в Совете много учёных, которые должны развеять мифы вокруг ситуации.

Меня удивляют некоторые повторяющиеся из раза в раз вопросы. Мы профессионалы, отвечаем на них со знанием дела. Если Василий Борисович и я говорим, что радиации у вас нет, мы можем это доказать. Привезем радиометр, и вы сами посмотрите. Мы работаем только с точки зрения закона. Другого для нас не существует. Сергей Ковалёв, директор института геологии УФИЦ РАН, доктор геолого-минералогических наук

Абзелиловский район, некогда преимущественно сельскохозяйственный, сегодня не может полагаться только на эту отрасль. Климат не позволяет плавно развиваться, молодых кадров нет, да и крупных сельхозпредприятий тоже. В этом плане появление нового промышленного инвестора позволит исправить ситуацию, став драйвером для развития предпринимательства в целом.

Мы можем поставлять конину, развивать сельское хозяйство. Но не можем найти сбыт. И если столько тысяч человек будут работать, они будут питаться, и мы можем поставлять конину, натуральные продукты, сметану, молоко. Айтуган Фаттахов, руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, член наблюдательного совета по мониторингу реализации инвестиционного проекта ООО «Салаватское»

Особенность наблюдательного совета, как отмечают сами его участники, — сбалансированность. В составе как сторонники, так и скептики будущего проекта. Но именно путем диалога и постоянного контроля они должны прийти к золотой середине.

Основы горного дела и все эти дисциплины мне знакомы. Разработки карьеров открытым способом и закрытым, обслуживание отвалов — это мне знакомо. Я работала экспертом в этой сфере, поэтому все эти моменты я изучала и до сих пор продолжаю изучать. Залия Боброва, член наблюдательного совета по мониторингу реализации инвестиционного проекта ООО «Салаватское», кандидат технических наук

По итогам заседания были приняты ряд решений. Инвестор — ООО «Салаватское» — должен обеспечивать информационную доступность, оказывать всестороннее содействие деятельности наблюдательного совета. Компания должна представить Совету график проведения геологоразведочных работ на территории района.

Живая дискуссия была, сейчас нужно систематизировать это всё. Было предложение группами собираться: по лесу, по земле. Ключевой момент — социальная ответственность бизнеса. Инвестор уже сейчас готов обучать за свой счет будущих специалистов. Причем, если запасы не подтвердятся и проект не будет реализован, люди смогут устроиться на другие предприятия недропользователя. И это не всё. Айрат Аминев, председатель наблюдательного совета по мониторингу реализации инвестиционного проекта ООО «Салаватское»

Ключевой момент — социальная ответственность бизнеса. Инвестор уже сейчас готов обучать за свой счет будущих специалистов. Причем, если запасы не подтвердятся и проект не будет реализован, люди смогут устроиться на другие предприятия недропользователя. И это не всё.

Наше предприятие — ответственное предприятие. Поэтому принято решение сделать ремонт школьного интерната в селе Бурангулово, а также мы построим новую спортплощадку в детском лагере «Ирендык». Общая сумма финансирования двух этих мероприятий составит около 70 млн рублей. Тагир Бахтигареев, руководитель ООО «Салаватское»