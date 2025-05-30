В Башопере прошел премьерный показ балета «Раймонда»

Постановку посвятили памяти российского балетмейстера, хореографа, большого друга Башкирского театра оперы и балета, народного артиста СССР Юрия Григоровича. Выдающегося педагога не стало 19 мая. Балет в 3-х действиях создан по либретто Юрия Григоровича по мотивам сценария Лидии Пашковой и средневековых рыцарских легенд.
Это восьмая постановка Юрия Николаевича в Башопере, перенесли постановку на уфимскую сцену балетмейстеры-постановщики Ольга Васюченко и Вадим Ступка. «Раймонда», как и многие другие спектакли Григоровича, была создана в содружестве с художником Симоном Вирсаладзе.
При сохранении фрагментов хореографии выдающегося балетмейстера Мариуса Петипа и Александра Горского были сочинены заново огромные партии солистов и кордебалета, достигнута полная гармония с музыкой Александра Глазунова.