В Башопере прошел премьерный показ балета «Раймонда»

Постановку посвятили памяти российского балетмейстера, хореографа, большого друга Башкирского театра оперы и балета, народного артиста СССР Юрия Григоровича. Выдающегося педагога не стало 19 мая. Балет в 3-х действиях создан по либретто Юрия Григоровича по мотивам сценария Лидии Пашковой и средневековых рыцарских легенд.

Это восьмая постановка Юрия Николаевича в Башопере, перенесли постановку на уфимскую сцену балетмейстеры-постановщики Ольга Васюченко и Вадим Ступка. «Раймонда», как и многие другие спектакли Григоровича, была создана в содружестве с художником Симоном Вирсаладзе.