В Башкирии мужчина закурил сигарету и загорелся

В Стерлитамакском районе мужчина серьёзно пострадал в огне. Подробности инцидента сообщили в МЧС.

В СНТ «Майский» 62-летний мужчина проводил газоопасные работы в колодце. В один момент произошла резкая вспышка пламени. На мужчине загорелась одежда. Скорее всего, он прикурил сигарету.

Мужчину экстренно госпитализировали с ожогами III степени 70% тела. Состояние пострадавшего оценивается как крайне тяжёлое, его подключили к аппарату ИВЛ.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.