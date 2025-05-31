Радий Хабиров открыл мемориал павшим воинам в деревне Золотоношка

Радий Хабиров посетил деревню Золотоношка Стерлитамакского района, в которой компактно проживают украинцы. Вместе с президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным глава региона открыл мемориал павшим воинам, а также принял участие в церемонии освящения часовни при храме. Всё сделано на пожертвования местных жителей.

На гранитных плитах — около сотни имён. В одном ряду — солдаты Великой Отечественной и ветераны Афганистана, северокавказского конфликта и спецоперации. Их всех объединило одно: они сражались и погибли за Родину.

Сегодня здесь, на стерлитамакской земле, мы открываем мемориал погибшим в Великой Отечественной войне и локальных войнах. В Год защитника Отечества и юбилея Победы мы отдаем дань памяти тем, кто ценой своей жизни подарил нам мирное небо. Уроженцы Стерлитамакского района внесли достойный вклад в Победу. Более 13,5 тыс. жителей района сражались на фронте, почти половина из них не вернулась домой. 10 воинов удостоены почётного звания Герой Советского Союза.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В их числе и выходец из этих мест — герой Советского Союза Яков Ткаченко. Он воевал с 41-го года, отличился во многих наступательных операциях, несколько раз был тяжело ранен. Бюст в его честь и мемориал — символ нерушимой памяти для потомков, многие из которых сейчас выполняют задачи в зоне СВО.

Золотоношка — единственная в Башкортостане деревня, где более 125 лет компактно проживают украинцы. Здесь сохранилась история, язык, культура, быт этого народа. Название выбрано не случайно. Основатели — крестьяне-переселенцы из Полтавской губернии — перенесли название своего родного города — Золотоноша.

История Золотоношки тесно связана с православием. Центральным местом сбора верующих стал храм Рождества Пресвятой Богородицы. Его, как и мемориал, помог построить уроженец села Юрий Кийко вместе с сыновьями. Династия добилась успехов в самых разных сферах на федеральном уровне, при этом малую родину не забывают до сих пор.

Это уникальная деревня. Здесь живут украинцы, которые хранят свой язык, традиции. Мы сейчас ищем, где строить культурный центр. Вот мы строим сейчас удмуртский, запускаем, а мы ищем, где построить украинский. Вот эту деревню, скорее всего, мы выбираем центром и здесь будем строить. Поэтому вот такие, потому что вот, несмотря ни на что, традиции, обычаи сохраняют украинцы. Какие красивые песни, костюмы сохраняют. Наша задача — всё это поддержать, хранить мир, дружбу, согласие.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

По-настоящему уникальным пример жизни украинского села в башкирской республике назвал и президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

Фото №1 - Радий Хабиров открыл мемориал павшим воинам в деревне Золотоношка

В Башкортостане я не раз бывал в разные времена. На самом деле, динамично развивающаяся замечательная республика, даже в это сложное время. А вот сегодняшнее событие, я полностью согласен с Главой республики, что вот такого рода мероприятия, они рассказывают о небольших сёлах. Жизнь-то здесь идёт, не только в агломерациях, на самом деле. И, конечно, бы очень хотелось, чтобы вот особенно то, что мы видели по украинской части, показали у нас по центральному телевидению, а может быть, по интернету и для Украины. Честно, у меня очень много друзей в Украине осталось, и сейчас иногда так пытаюсь созваниваться с ними аккуратно. Воюем-то мы не с ними, это должно быть понятно. Вот это мероприятие этому и посвящено.

Сергей Степашин, Президент Российского книжного союза

Недавно на территории храма появилась часовня в честь российских воинов. Церемонию ее освящения проводил Башкортостанский митрополит Никон. В рамках большого праздника села прошла презентация книги об истории Золотоношки. Что интересно, автор — не украинка, а жительница Башкортостана Фирюза Шагбалова. Издание расскажет не только о первых переселенцах, но и поможет понять секрет дружбы народов.

Для гостей праздника местные жители организовали концертную программу, а также выставку народных промыслов. Глава региона порекомендовал ремесленникам активнее пользоваться мерами господдержки. А спортсменам, которые планируют открыть в селе секцию самбо, — принять участие в программе «Сельский тренер».

Вместе с почетными гостями Радий Хабиров принял участие в высадке аллеи именных деревьев, а также в закладке капсулы потомкам. Сегодняшнее событие — еще одно доказательство того, что память сильнее расстояния и времени.

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