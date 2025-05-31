Радий Хабиров открыл мемориал павшим воинам в деревне Золотоношка

В Башкортостане я не раз бывал в разные времена. На самом деле, динамично развивающаяся замечательная республика, даже в это сложное время. А вот сегодняшнее событие, я полностью согласен с Главой республики, что вот такого рода мероприятия, они рассказывают о небольших сёлах. Жизнь-то здесь идёт, не только в агломерациях, на самом деле. И, конечно, бы очень хотелось, чтобы вот особенно то, что мы видели по украинской части, показали у нас по центральному телевидению, а может быть, по интернету и для Украины. Честно, у меня очень много друзей в Украине осталось, и сейчас иногда так пытаюсь созваниваться с ними аккуратно. Воюем-то мы не с ними, это должно быть понятно. Вот это мероприятие этому и посвящено.

Сергей Степашин, Президент Российского книжного союза