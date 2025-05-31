Радий Хабиров открыл мемориал павшим воинам в деревне Золотоношка

Радий Хабиров посетил деревню Золотоношка Стерлитамакского района, в которой компактно проживают украинцы. Вместе с президентом Российского книжного союза Сергеем Степашиным глава региона открыл мемориал павшим воинам, а также принял участие в церемонии освящения часовни при храме. Всё сделано на пожертвования местных жителей.
На гранитных плитах — около сотни имён. В одном ряду — солдаты Великой Отечественной и ветераны Афганистана, северокавказского конфликта и спецоперации. Их всех объединило одно: они сражались и погибли за Родину.
В их числе и выходец из этих мест — герой Советского Союза Яков Ткаченко. Он воевал с 41-го года, отличился во многих наступательных операциях, несколько раз был тяжело ранен. Бюст в его честь и мемориал — символ нерушимой памяти для потомков, многие из которых сейчас выполняют задачи в зоне СВО.
Золотоношка — единственная в Башкортостане деревня, где более 125 лет компактно проживают украинцы. Здесь сохранилась история, язык, культура, быт этого народа. Название выбрано не случайно. Основатели — крестьяне-переселенцы из Полтавской губернии — перенесли название своего родного города — Золотоноша.
История Золотоношки тесно связана с православием. Центральным местом сбора верующих стал храм Рождества Пресвятой Богородицы. Его, как и мемориал, помог построить уроженец села Юрий Кийко вместе с сыновьями. Династия добилась успехов в самых разных сферах на федеральном уровне, при этом малую родину не забывают до сих пор.
По-настоящему уникальным пример жизни украинского села в башкирской республике назвал и президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
Недавно на территории храма появилась часовня в честь российских воинов. Церемонию ее освящения проводил Башкортостанский митрополит Никон. В рамках большого праздника села прошла презентация книги об истории Золотоношки. Что интересно, автор — не украинка, а жительница Башкортостана Фирюза Шагбалова. Издание расскажет не только о первых переселенцах, но и поможет понять секрет дружбы народов.
Для гостей праздника местные жители организовали концертную программу, а также выставку народных промыслов. Глава региона порекомендовал ремесленникам активнее пользоваться мерами господдержки. А спортсменам, которые планируют открыть в селе секцию самбо, — принять участие в программе «Сельский тренер».
Вместе с почетными гостями Радий Хабиров принял участие в высадке аллеи именных деревьев, а также в закладке капсулы потомкам. Сегодняшнее событие — еще одно доказательство того, что память сильнее расстояния и времени.