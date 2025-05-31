В Уфе прошел второй день Международной книжной ярмарки «Китап-Байрам»

В Уфе второй день проходит третья международная книжная выставка «Китап-Байрам». Фестиваль собрал более четырехсот участников со всей России и зарубежных стран. Свою продукцию представили издатели Беларуси, Киргизии, Казахстана и Ирана.
Помимо художественных произведений, на полках можно встретить и современные работы литераторов, посвященные участникам специальной военной операции. Так, гости из Якутии презентовали комикс о Герое России Андрее Григорьеве.
Всего же на территории Советской площади разместились десятки шатров. Писатели из разных уголков России, а также местные литераторы проводят открытые встречи с поклонниками, раздают автографы, ведут разговоры о творчестве.
Гостями масштабного события стали и звёзды российского театра и кино. И сегодня в 23:15 всё самое интересное второго дня мероприятия. Не пропустите дневник «Китап-Байрам» на телеканале БСТ.