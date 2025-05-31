В Башкирии в Аургазинском районе прошел Сабантуй

В Башкортостане отмечают народный праздник Сабантуй. В 10 районах республики сегодня проходят гуляния. Мероприятие прошло и на Аургазинской земле в традиционном месте на поле села Толбазы. Для жителей и гостей праздника был подготовлен концерт, выставки и угощения.

Аургазинцы сегодня гуляют, потому что на их земле праздник. На «сабантуйском» поле в селе Толбазы возле Уральского озера собралось тысячи зрителей. Традиционно начали с театрализованного представления, после были песни и танцы. Многие из гостей спустя долгое время вернулись на родную землю.

На площадке для гостей развёрнуты юрты, где они могли отведать блюда разных народов. Для детей был организован досуг, как развлекательный, так и спортивный. Юноши смогли продемонстрировать свои способности в борьбе куреш.

Зрелищным видом соревнований стали конные скачки. В восторг приходят одинаково все, когда лихие всадники на резвых скакунах вихрем проносятся по кольцевой дорожке. Не менее захватывающим стал еще один вид состязания — национальная игра на лошадях «Ылак», на которой борьба шла между тремя командами.

Неспроста традиционные гулянья проводятся после окончания весенних полевых работ. Изначально Сабантуй отмечали с приходом весны, когда посевная начиналась, но сейчас, наоборот, празднуют, когда труд на поле завершён.