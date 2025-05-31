В Уфе проходит конференция по офтальмологии «Восток-Запад»

Одна из крупнейших в стране по международному составу спикеров. Более полутора тысяч специалистов из России, Турции, Индии, Японии, Мексики, Испании, Нидерландов и других стран. Врачи, ученые делятся опытом, обсуждают новые вызовы. А НИИ глазных болезней стал площадкой секции «Живая хирургия». Специалисты проводили операции с видео трансляцией для коллег.
Сотни глаз сконцентрированы на одном. За каждым движением врача наблюдают коллеги. За мощным микроскопом по ту сторону лучшие офтальмологи страны. Один из пациентов — пожилой мужчина. Уже полгода глаз различает только свет. Случай не из простых. Осложнённая катаракта с псевдоэксфолиативным синдромом.
Это требует более высоких навыков у хирургов, и оборудование должно позволять провести столь непростые операции. Операция заняла не так много времени. А уже на следующие сутки пациент сможет оценить вернувшиеся зрение.
Для молодых врачей особенно ценно увидеть происходящее своими глазами. Ход работы комментируют опытные коллеги. И ещё одно отличие. Не каждый день в конце операции офтальмологи могут услышать аплодисменты.
Такой объём приходится на два корпуса НИИ глазных болезней. В следующем году одному из крупнейших офтальмологических центров страны исполняется 100 лет. Ежегодно Уфа становится местом притяжения специалистов. Полторы тысячи специалистов со всего мира встретились, чтобы поделиться лучшими практиками и методиками лечения, заглянув в будущее офтальмологии.