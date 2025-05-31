Стало известно, какие улицы перекроют в Уфе в День 1000 велосипедистов

В Уфе в День 1000 велосипедистов перекроют улицы. В первый летний день в столице Башкортостана пройдет городской велопробег, участниками которого станут порядка 30 тыс. человек. 10-километровый маршрут охватит центральные улицы, начиная с площади им. Ленина до Телецентра. Будут перекрыты несколько участков улиц, изменится и схема движения транспорта.

Так, с 6 вечера 31 мая на 24 часа перекроют часть ул. Заки Валиди, 1 июня с 6 до половины двенадцатого утра — проспект Октября, от Северного до Южного проезда, а с 7 утра до 11.30 — от Южного проезда до ул. 50-летия Октября. Также 1 июня с 9 до часу дня — по маршруту велопарада согласно схеме. Выезды из дворов в зоне перекрытий будут заблокированы. Жителям города рекомендуют заранее припарковаться в другом месте, если планируются поездки во время перекрытий.