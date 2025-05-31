«Акбузат» покинул гандбольную Суперлигу, сыграв вничью с «Академией»

В Уфе определился победитель переходных матчей за право сыграть в мужской гандбольной Суперлиге следующего сезона. Уфимскому «Акбузату» противостояла московская команда МССУОР №2 – «Академия». В первом матче столичный коллектив одержал победу с уверенным преимуществом в семь мячей.

Перед хозяевами уфимской встречи стояла тяжелая задача отыграть столь серьезный отрыв. «Акбузату» удалось свести игру к ничейному результату — 26:26. Но для общего успеха и сохранения прописки в элите этого не хватило. Таким образом, «Акбузат» впервые за долгое время получил понижение в классе.