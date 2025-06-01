В Башкирии водитель на «ВАЗе» утонул в реке в результате ДТП

В Гафурийском районе автомобиль «ВАЗ-2112» слетел с обрыва в реку Белая. К сожалению, водителя автомобиля спасти не удалось. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Инцидент произошел недалеко от села Табынское. По словам свидетелей, при возвращении с рыбалки на двух автомобилях, один из них внезапно пропал из виду. В ходе поисков было установлено, что автомобиль скатился с обрыва. Позже, при помощи трактора, машину удалось вытащить к берегу. Внутри авто нашли тело 29-летнего водителя.