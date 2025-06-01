В Башкирии скончался мужчина, который получил 70% ожогов тела

В Стерлитамакском районе в больнице скончался мужчина, на котором загорелась одежда. Инцидент случился 30 мая в СНТ «Майский».

Как сообщили в региональном МЧС, во время газоопасных работ в колодце произошел взрыв пламени, из-за чего одежда 62-летнего мужчины загорелась. Предполагается, что он прикурил сигарету.

Мужчина был госпитализирован в реанимацию с ожогами III степени 70% тела. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое. К сожалению, вчера стало известно о его смерти.