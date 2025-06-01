В Уфе открылся купальный сезон

В Уфе сегодня, 1 июня, официально стартовал купальный сезон. Как сообщили в Управлении гражданской защиты столицы, на данный момент для жителей и гостей города открыты пять пляжей: на озерах Кашкадан, Красивое и два пляжа на озере Теплом, а также пляж «Солнечный» на реке Белой.

Помимо этого, в Уфе открываются пять пляжей на реках: «Ак-Яр Затон», «Водник» на реке Белой и пляжи «Берег солнца», «Сипайловское сочи», «Песчаный» на реке Уфа, но с запретом на купание. Открытие пляжа «Ак Яр Нижегородка» откладывается из-за высокого уровня воды.

В ведомстве также напомнили о правилах безопасного поведения: купаться следует только на официальных пляжах, нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Важно внимательно следить за детьми, когда они находятся рядом с водой или в ней.