Дожди и грозы сменят аномальную жару в Башкирии

По данным синоптиков, в ближайшие дни в республике возможны грозы, местами — ливни и град. Во время грозы ветер усилится до 15-20 м/с. МЧС региона напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности.

Согласно прогнозу Башгидромета, 2 июня будет переменная облачность с прояснениями. Ночью без осадков, днем прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Ветер южный 5-10 м/с, в грозу — до 20 м/с. Температура воздуха ночью составит от +13 до +18°C, а днем — от +24 до +29°C.