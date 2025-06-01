В Башкирии подростки избили девушку за розовые волосы

В Стерлитамаке две 16-летние девушки избили 21-летнюю девушку за розовые волосы. Об этом сообщили в МВД республики.

Инцидент произошел 30 мая, когда пострадавшая шла домой и столкнулась с двумя незнакомками. Они сделали ей замечание по поводу внешнего вида, в результате чего завязался словесный спор, который перерос в драку. Прохожие остановили нападавших и девушка смогла убежать.

Подростки пришли в полицию вместе с родителями и признали свою вину. В отношении родителей были составлены протоколы за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Дело передано следователям для дальнейшего разбирательства. Пострадавшая получила направление на судебно-медицинскую экспертизу.

Известно, что обе девушки ранее уже были замечены в правонарушениях и состояли на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.