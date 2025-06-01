Смертельные ДТП и трагедии на воде в Башкирии: как уберечь детей

Сегодня отмечается Международный день защиты детей. С этим праздником жителей региона поздравил Глава Башкортостана, который пожелал здоровья и благополучия всем нашим детям и взрослым, которые о них заботятся. В республике проходят различные фестивали и праздники. Малыши получают подарки, смеются, радуются. Но этот день был учрежден для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. В силу возраста они не осознают опасности, которая их окружает. А в летнее время рисков становится больше. Последняя неделя весны, к сожалению, унесла детские жизни.
На асфальте ещё виднеются следы шин от торможения, в овраге – оторванные части авто. 12-летний погибший мальчик только приехал в гости к родным. На велосипеде подросток отправился в магазин, но столкнулся с попутно едущей машиной. Траурный венок теперь как подтверждение для местных, что их опасения были небеспочвенны.
Дорога ведёт к магазинам, и к школе, поэтому часто на ней можно увидеть бредущих по обочине детей. Отсюда же многие возвращаются вечером с секций. Фанур Фаизов дочь со школы встречает лично – запретил ребёнку идти в одиночку.
После смертельной аварии местные жители собрали инициативную группу. Начали сбор подписей. Шамонинцы хотят добиться установки лежачих полицейских, камер и ограничительных знаков. Но проблема в том, что по обе стороны дороги хоть и стоят дома, проезжая часть не считается населённым пунктом. Раньше это была дорога, ведущая в объезд деревни. Но за 15 лет люди заселили и эти земли.
В летние каникулы традиционно возрастает детский травматизм. Это и дорожные происшествия, и падения из окон, и трагедии на воде. Так, в Нефтекамске уже утонул 14-летний мальчик. Накануне вечером он нырнул с пирса в селе Энергетик и на поверхности воды уже не появился. А в Стерлитамаке трагедии чудом удалось избежать. Спасатели оказались рядом, а вовремя подоспевшие врачи скорой помощи помогли ребенку. Сейчас он находится в больнице. Сотрудники Госкомитета по ЧС проводят профилактические рейды по местам несанкционированного купания.
Нагрузка сейчас увеличена и на травматологические отделения детских больниц. Неудачная поездка на велосипедах, самокатах. Игры, которые закончились госпитализацией. В такую ситуацию попала и маленькая Ульяна. Неудачно скатилась с горки во дворе. Итог – перелом позвоночника.
Пока дети отдыхают, родителям, наоборот, стоит быть более бдительными. Не оставлять детей без присмотра на воде, контролировать их свободное время, объяснить, что кататься по проезжей части или вблизи неё опасно. Не разрешайте самостоятельно управлять мототранспортом, расскажите о правилах пожарной безопасности и дорожного движения. А на окна стоит установить блокираторы. 1 июня – день, когда взрослым стоит задуматься, что они могут сделать, чтобы защитить детей.