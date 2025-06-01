Смертельные ДТП и трагедии на воде в Башкирии: как уберечь детей

Сегодня отмечается Международный день защиты детей. С этим праздником жителей региона поздравил Глава Башкортостана, который пожелал здоровья и благополучия всем нашим детям и взрослым, которые о них заботятся. В республике проходят различные фестивали и праздники. Малыши получают подарки, смеются, радуются. Но этот день был учрежден для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. В силу возраста они не осознают опасности, которая их окружает. А в летнее время рисков становится больше. Последняя неделя весны, к сожалению, унесла детские жизни.

На асфальте ещё виднеются следы шин от торможения, в овраге – оторванные части авто. 12-летний погибший мальчик только приехал в гости к родным. На велосипеде подросток отправился в магазин, но столкнулся с попутно едущей машиной. Траурный венок теперь как подтверждение для местных, что их опасения были небеспочвенны.

Дорога ведёт к магазинам, и к школе, поэтому часто на ней можно увидеть бредущих по обочине детей. Отсюда же многие возвращаются вечером с секций. Фанур Фаизов дочь со школы встречает лично – запретил ребёнку идти в одиночку.

После смертельной аварии местные жители собрали инициативную группу. Начали сбор подписей. Шамонинцы хотят добиться установки лежачих полицейских, камер и ограничительных знаков. Но проблема в том, что по обе стороны дороги хоть и стоят дома, проезжая часть не считается населённым пунктом. Раньше это была дорога, ведущая в объезд деревни. Но за 15 лет люди заселили и эти земли.

В летние каникулы традиционно возрастает детский травматизм. Это и дорожные происшествия, и падения из окон, и трагедии на воде. Так, в Нефтекамске уже утонул 14-летний мальчик. Накануне вечером он нырнул с пирса в селе Энергетик и на поверхности воды уже не появился. А в Стерлитамаке трагедии чудом удалось избежать. Спасатели оказались рядом, а вовремя подоспевшие врачи скорой помощи помогли ребенку. Сейчас он находится в больнице. Сотрудники Госкомитета по ЧС проводят профилактические рейды по местам несанкционированного купания.

Нагрузка сейчас увеличена и на травматологические отделения детских больниц. Неудачная поездка на велосипедах, самокатах. Игры, которые закончились госпитализацией. В такую ситуацию попала и маленькая Ульяна. Неудачно скатилась с горки во дворе. Итог – перелом позвоночника.