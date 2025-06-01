В Уфе состоялось закрытие книжной ярмарки «Китап-Байрам»

Теме детства посвятили и третий день книжной ярмарки «Китап-Байрам». Сегодня на Советской площади состоялось ее закрытие. Яркую точку поставил детский сводный хор Республики Башкортостан.

Это самый многочисленный творческий коллектив региона, в его состав входят 600 юных артистов со всей республики. Дети исполнили государственные гимны, а далее была часовая программа под названием «Вечные строки», посвященная 80-летию Победы. Всего хор спел 17 патриотических композиций.

Зрительный зал под открытым небом был переполнен желающими послушать живое исполнение. Среди гостей был и руководитель региона, каждая песня вызывала шквал аплодисментов. В завершении Радий Хабиров сфотографировался с участниками хора. Ведущие объявили, что самый масштабный книжный фестиваль страны закрыт.