«Китап-Байрам» в Уфе: итоги III Международной книжной ярмарки

В Уфе завершилась третья международная книжная ярмарка «Китап-Байрам». Предлагаем отмотать всё на пару дней назад и вспомнить, как проходил фестиваль. Встречи с мастерами нон-фикшена, поэзии и современного искусства, новые соглашения и звёзды российского кино. Подробности – в нашем сюжете.

«Я сделал то, что должен был сделать, для меня это не подвиг, а долг перед Родиной». Именно с таких слов на обложке читателей знакомили с комиксом, посвященным Герою России Андрею Григорьеву с позывным «Тута». Его земляки, издатели из Якутии, выпустили иллюстрированный рассказ о подвиге бойца, который в рукопашной схватке одолел солдата ВСУ. Видеозапись того боя была снята камерой, закрепленной на шлеме украинского солдата. Схватку увидел весь мир. Первая презентация комикса прошла в Уфе.

Советская площадь столицы стала местом притяжения для тысяч читателей. Гостей третьей международной книжной ярмарки «Китап-Байрам» приветствовал Радий Хабиров.

Когда мы начинали проводить этот фестиваль, то хотели дать импульс созданию новых произведений. Не менее важной задачей было заинтересовать чтением жителей. Потому что книга – это действительно лучший друг. Это кладезь знаний, основа нравственности. Книга – наш путеводитель в жизни. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Насыщенной была и деловая программа. Радий Хабиров и Сергей Степашин открыли в центре столицы после реконструкции обновленный Дом писателей и сад «Уфимские липы». Президент Российского книжного союза и руководитель республики подписали соглашение о сотрудничестве. Документ призван дать еще больший толчок развитию книгочтения и отрасли. К слову, регион в прошлом году получил статус «Литературный флагман России».

Всего же на территории Советской площади столицы разместились десятки палаток. Книги на любой вкус. Это и русская, и зарубежная классика, а также национальная литература. Современные уфимские писатели и поэты делились новинками со своими поклонниками, рассказывали о творчестве и вдохновляли тех, кто тоже хочет уметь выражаться с помощью пера и слова.

Ярмарка объединила более 400 участников. Это представители издательств не только из нашей страны, но и из Киргизии, Казахстана, Ирана и Беларуси.

Сотни экспертов из числа российских издателей обсуждали проблемные вопросы. В последние годы телевидение с интернетом заметно потеснили книги. При этом цены на бумажные издания с каждым днём только растут. А что же предпочитают читать молодые уфимцы и гости столицы?

«Китап-Байрам» – это и площадка, на которой кумиры российских читателей общались и делились своим творчеством, мыслями и мировоззрением.

На книжной ярмарке прививали любовь к литературе и самых маленьких посетителей. В этом шатре для детей проводят бесплатные мастер-классы по созданию кукол из пряжи. В частности, литературных персонажей. Это, например, Дюймовочка, а вот гномы из воздушного пластилина, которые обитают в книге уфимской писательницы Гульшат Абдеевой «Наоборотный мир».

В течение трех дней детей радовала и большая команда телеканала «Тамыр». В проекте «Тирмәкәй», который снимали в юрте, мог участвовать любой юный житель и гость столицы. Они вместе с телеведущими изучали башкирские национальные костюмы, орнаменты, узоры и не только.