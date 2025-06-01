Учёные приветствуют решение Главы Башкирии учредить день эпоса «Урал-батыр»

На фестивале «Китап-Байрам» Радий Хабиров учредил в регионе день эпоса «Урал-батыр». Его ежегодно будут отмечать 8 июня. Решение приняли в знак признания литературного произведения в качестве культурного наследия и духовной опоры башкирского народа. Там же, на книжной ярмарке, передали факсимильную копию эпоса Национальному музею.

Текст основан на записи, сделанной 115 лет назад. Рукопись станет экспонатом будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций. Учёные и эксперты приветствуют решение главы республики. Они считают, что в Башкортостане нужно создавать новые и современные культурные продукты для популяризации произведений национальной литературы и в целом всей республики, чтобы молодёжь могла интересоваться своим богатым прошлым.