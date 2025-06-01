В Башкирии завершается посевная кампания и стартуют сабантуи

По всей республике к финишу подходит посевная кампания. В некоторых муниципалитетах весенне-полевые работы завершили и дали старт сабантуям. Они уже прошли в десяти районах. Впрочем, праздник – лишь символическая передышка для аграриев и животноводов. В сезон им особо не до отдыха: только-только отсеялись – уже началась кормозаготовительная компания. Стратегические направления в отрасли обозначили и на прошедшем итоговом заседании коллегии Минсельхоза России в Москве. О буднях тех, кто трудится на земле, в нашем репортаже.

Этот сезон для растениеводов Аургазинского района начался достаточно рано. Первого апреля аграрии уже вышли в поля. Начали с подкормки озимых культур и многолетних трав, а также закрытия влаги. На все эти работы вместе с посевной ушло ровно два месяца. И вот сельчане подводят итоги весенне-полевых. Традиционно – на сабантуе, отмечая передовиков. Яровой сев в Аургазинском районе этой весной провели на площади 67 тысяч гектаров. Поработали на оценку «отлично» – чем не повод для праздника.

Сабантуй накануне прошёл и в Янауле. Программа праздника плуга по традиции была обширной. Тысячи зрителей собрались на праздничной площадке. Поздравить Янаульцев приехал председатель Госсобрания республики Константин Толкачев. Насыщенной в этот день была спортивная программа. Одним из самых зрелищных состязаний как всегда были конные скачки.

Сабантуи накануне прошли в десяти районах республики. Остальные муниципалитеты региона проведут праздничные мероприятия в июне. К примеру, в Уфимском районе народные гуляния состоятся 7 числа, а в Салаватском – 14-го. 21 июня сабантуи пройдут в Ишимбайском и Гафурийском районах.

Завершив посевную, аграрии могут выдохнуть, но не на полную силу. Летом работы на селе мало не бывает. Аграрии уже приступили к химпрополке зерновых. В одном из хозяйств Кармаскалинского района гербицидами сейчас обрабатывают и поля льна.

Сельхозпредприятие «Урожай» первым в республике приступило и к кормозаготовительной кампании. 28 мая аграрии начали закладку сенажа. Задача – на одну условную голову крупнорогатого скота заготовить по 30 центнеров кормовых единиц. О том, как влияет рацион на показатели, хорошо знают бураевские животноводы. Но там, помимо качества кормов, упор еще делают на племенную работу. Благодаря поддержке республики в прошлом году хозяйству удалось приобрести более 120 чистопородных бурёнок.

За последние пять лет объемы производства мяса на агропромышленных предприятиях и фермерских хозяйствах республики выросли на 40 процентов, молока – на 6 с половиной. Об этом на неделе рассказал Радий Хабиров, выступая в Москве на заседании коллегии Министерства сельского хозяйства России.